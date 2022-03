Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Khelladi Bouchenak Sidi Mohamed, a reçu mardi à Alger son homologue palestinien, Ahmed Abdessalem Medjdalani avec lequel il a passé en revue les voies et moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines économique, social et environnemental.

Selon un communiqué du CNESE, les deux parties ont évoqué lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abou Aita et de la vice-présidente du CNESE, Messaid Hasna Amina, "les relations fraternelles solides liant les deux pays ainsi que les questions d'intérêt commun notamment celles relatives aux volets, social, économique et environnemental outre le renforcement de la coopération en la matière".

Le président du CNESE et son homologue palestinien chargé également du portefeuille du développement social de l'Etat de Palestine, ont mis en avant la possibilité de signer un mémorandum d'entente entre les deux institutions pour approfondir la concertation et échanger les expertises relevant du domaine de compétence des deux conseils, selon le communiqué.