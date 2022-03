La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a reçu lundi le ministre du Développement social de l'Etat de Palestine, Ahmed Majdalani, auquel elle a réaffirmé la position constante de l'Algérie et son soutien à la cause palestinienne.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, Mme. Krikou a fait savoir que les deux parties «ont échangé les vues sur le renforcement de la coopération en matière de protection sociale entre l'Algérie et la Palestine, notamment la prise en charge des catégories vulnérables, de la femme, de l'enfance et des personnes aux besoins spécifiques», réaffirmant la position constante de l'Algérie et son soutien à la cause palestinienne juste».

Pour sa part, le ministre palestinien a évoqué «le grand rapprochement» entre les deux pays dans le domaine de la protection sociale, faisant état d'un accord pour le renforcement des actions bilatérales à travers la signature d'une convention relative à toutes les questions liées à la protection sociale ainsi que l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays dans ce domaine.