Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a mis en avant la disposition de son département ministériel à accompagner les investisseurs privés dans le domaine de l'aviation de manière à leur permettre d'amorcer la phase de l'activité effective, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une réunion lundi consacrée à l'examen des moyens permettant de lancer cette activité dans les plus brefs délais, précise la même source, relevant que le ministre du secteur a affiché la disposition de son département à accompagner ces investisseurs et à aplanir tous les obstacles administratives notamment en ce qui concerne le cadre juridique régissant ce mode de transport à travers l'accélération de l'opération d'étude des dossiers et d'octroi des agréments nécessaires.

Selon la même source, 15 accords de principe ont été donnés à condition de réunir toutes les conditions relatives à la sécurité et le respect des normes internationales dans ce domaine.

Le ministre a appelé, en outre, à la formation d'un groupe de travail regroupant des cadres du ministère des Transports et un groupe d'investisseurs dans le domaine du transport aérien, et ce, dans le souci de formuler des propositions permettant de résoudre leurs préoccupations et leur permettre, partant, d'amorcer la phase de l'activité effective.

La réunion était une opportunité pour les investisseurs privés afin d'exposer une série de préoccupations et d'obstacles rencontrés portant essentiellement sur le volet juridique et certaines procédures administratives, en sus de la question d'affrètement des avions sans équipage.

Le problème du manque d'infrastructures nécessaires a été également abordé à l'instar des hangars des aéronefs au niveau des aéroports et la maintenance, a conclu le communiqué publié sur la page officielle Facebook du ministère.