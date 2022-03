Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a salué mardi "le haut professionnalisme" du corps de la Protection civile dans la gestion des différents accidents et catastrophes naturelles.

Présidant la cérémonie de célébration de la journée internationale de la Protection civile (1 mars de chaque année) au siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de la Protection civile de Dar El-Beida, M. Beldjoud a indiqué que "le corps de la Protection civile jouit aujourd'hui d'un haut professionnalisme dans la gestion des différents accidents et catastrophes, et ce, grâce à l'expérience qu'il a acquise au fil des années".

"Cette expérience a été démontrée à travers les interventions de ses équipes aux niveaux national et international", a-t-il souligné citant les feux de forêts ayant touché plusieurs wilayas du pays l'été dernier.

"Les éléments de la Protection civile ont été à la hauteur lors des feux au côté des institutions de l'Etat et les instances publiques ayant contribué, à leur tour, à l'aide des familles sinistrées et à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP).

Le ministre a salué également le rôle des bénévoles dans la gestion des catastrophes majeures.

A ce propos, il a évoqué le rôle de l'Observatoire national de la société civile initié par le président de la République en vue de "créer une société civile capable d'assumer ses responsabilités constituant un réservoir des énergies pour promouvoir le volontariat et devenir un éléments essentiel dans la mise en place de plans des catastrophes naturelles au niveau central et local".

Le ministre a appelé, dans ce sens, les institutions concernées par la lutte contre les catastrophes à œuvrer à "l'apprentissage et la formation des volontaires en vue de leur permettre de s'acquitter de leurs missions au mieux et d'être prêts à faire face à toute éventuelle urgence", soulignant l'importance de la "pleine disponibilité" de l'élément et du responsable de la protection civile en vue de faire face aux catastrophes et aux dangers.

M. Beldjoud a saisi cette occasion pour mettre en avant "les sacrifices indicibles" des éléments de la Protection civile dans la lutte contre le covid-19 ainsi que les retraités du secteur qui ont "voué leur vie au service dans le souci de promouvoir et de développer ce corps pour at teindre la place qu'il occupe aujourd'hui".

Il convient de noter que le ministre a présidé la cérémonie de promotion et de remise des grades aux lauréats de l'examen professionnel de 2021 qui a donné lieu à la réussite de 52 médecins commandants, 430 capitaines, 70 lieutenants et 753 sergents.

Les éléments du Groupement aérien de la Protection civile ont obtenu une promotion de mérite spéciale et ont été promus à un grade supérieur en remerciement de leurs sacrifices lors des opérations d'extinction des feux de forêts de l'été dernier.

Une distinction a également été remise aux retraités et aux sportifs ayant remporté la coupe d'Algérie de football de la protection civile.