Deux hauts responsables de l’ONU ont prévenu lundi les membres du Conseil de sécurité d'«une montée en flèche» des besoins humanitaires en Ukraine dans le contexte de l'opération militaire russe dans le pays.

«Les besoins humanitaires montent en flèche dans les zones les plus durement touchées».

a déclaré le chef de l’humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, dans un exposé par visioconférence lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation humanitaire en Ukraine.

Dimanche, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a fait état d'au moins 406 victimes civiles, dont au moins 102 morts, ajoutant qu’au moins 160.000 personnes ont été déplacées à l’intérieur de l’Ukraine .

«Toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire et veiller en permanence à épargner tous les civils et biens de caractère civil tout au long de leurs opérations militaires», a rappelé M. Griffiths. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a souligné, pour sa part, par la même occasion qu'en plus de la grave situation à l'intérieur de l'Ukraine, des centaines de milliers de personnes cherchent refuge dans les pays voisins.

«Ils ont besoin de sécurité et de protection avant tout, mais aussi d'un abri, de nourriture, d'hygiène et d'autres formes de soutien, et ils en ont besoin de toute urgence», a dit M. Grandi.

«Au moment où nous parlons, il y a 520.000 réfugiés ukrainiens dans les pays voisins.

Ce chiffre augmente de façon exponentielle, heure après heure, depuis jeudi», a-t-il ajouté.