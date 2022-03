Les services de la police de Nâama ont saisi 2,380 kilos de kif traité et arrêté deux individus impliqués dans cette affaire, a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée par la brigade de lutte contre la criminalité relevant de la Police judicaire qui a exploité des informations faisant état d'un trafic de drogue en milieu urbain par deux individus.

Suite aux investigations, les mis en cause ont été identifiés et arrêtés, a souligné la cellule de communication et des relations publiques.

Après avoir délivré un mandat de perquisition des domiciles des prévenus par le procureur de la République près le tribunal de Mécheria, la police a découvert la quantité de drogue.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause pour détention, stockage et trafic de drogue pour les déférer devant l’instance judiciaire compétente qui a ordonné leur placement en détention.