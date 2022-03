Un exercice virtuel simulant le sauvetage de personnes se trouvant à bord d'une voiture qui s’enfonce dans un oued en crue à proximité de la plage de Terga (wilaya d'Aïn Temouchent), a été exécuté lundi par des agents de la Protection civile. Le wali d'Aïn Temouchent, M'hamed Moumene a dirigé cet exercice virtuel depuis un centre de commandement fixe installé au niveau du siège de la wilaya, en répartissant les tâches aux directeurs de plusieurs secteurs concernés suivant 14 modules déterminés par le plan de sauvetage en cas de catastrophes naturelles et de grands dangers.

Le centre de commandement, à l’effet de cet exercice réalisé dans le cadre de la journée mondiale de la Protection civile, reçoit un rapport détaillé sur la crue de l'oued à proximité de la plage de Terga, comportant le cas d'une voiture emportée par les torrents, à bord de laquelle se trouvaient plusieurs personnes. Des exercices virtuels montrent la disponibilité des agents de la Protection civile dans de telles situations, réussissant à sauver les naufragés par l'utilisation d'embarcations pneumatiques, à les mettre hors du danger et à leur prodiguer les premiers secours avant leur transfert vers le service des urgences médicales.

Lors du même exercice, un centre de commandement opérationnel a été installé sur les lieux et doté de différents moyens logistiques, à leur tête un centre médical avancé. Le wali d'Aïn Temouchent a souligné que «cet exercice virtuel traduit la disponibilité des services de la Protection civile et de l'ensemble des secteurs ayant une relation avec les situations exceptionnelles concernant les catastrophes naturelles et les grands dangers».

A l'occasion de la Journée mondiale de la Protection civile, célébrée le 1er mars de chaque année, plusieurs éléments des services de la protection civile, récemment promus, ont été honorés.