Les chutes de neige enregistrées durant les dernières 24 heures à travers plusieurs communes de la wilaya de Batna ont rendu le trafic difficile dans la matinée de mardi sur certains axes routiers montagneux, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Protection civile.

Les éléments de ce corps constitué sont intervenus dans la nuit de lundi à mardi, et tôt ce matin, dans ces zones pour aider les conducteurs des voitures bloquées à cause des chutes de neige, a précisé la même source.

Les interventions des éléments de la Protection civile ont touché la RN 31 dans les régions d'Ain Tine et Ain Cherchar, la RN 77 dans la zone de Nafla et la RN 87 relevant des régions de Theniet R’sas et Guerza, a-t-on ajouté. Les services du même corps sont également intervenus au niveau des chemins de wilaya 54 B dans la localité d’Ain Tine et le chemin de wilaya 172 au lieu-dit Nethaoura, a-t-on souligné.

Les services de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale ont lancé des appels, à cette occasion, à destination des usagers de la route, notamment ceux empruntant les axes montagneux bloqués en raison des chutes de neige, à la prudence et au respect de la signalisation routière et de la distance de sécurité.