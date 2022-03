Plusieurs nouvelles spécialités ont été introduites dans le cursus de la formation professionnelle dans les wilayas de Ghardaïa et El-Menea pour la session de février 2022, a-t-on appris mardi des responsables locaux du secteur. Ces nouvelles spécialités, consistant particulièrement en la manucure et beauté, la restauration collective, les métiers liés à la fabrication de fromage et d’huile d’olive, la maintenance des appareils de métrologie et d’informatique, ont été introduites pour répondre aux besoins du marché local du travail, a-t-on précisé.

Quelque 5.332 postes (4.388 à Ghardaïa et 944 à El-Menea) sont ouverts dans les établissements de la formation professionnelle et de l’apprentissage des deux wilayas.