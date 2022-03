Le groupe américain de l'internet Google a annoncé avoir «suspendu» la possibilité pour les médias russes appartenant à l'Etat de générer des revenus sur ses plateformes, en réponse à l'intervention militaire en l'Ukraine par Moscou.

«En réponse à la guerre en Ukraine, nous suspendons la possibilité pour les médias financés par l'Etat russe de monétiser leurs activités sur nos plateformes», a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué.

«Nous surveillons activement les nouveaux développements et nous prendrons d'autres mesures si nécessaire», a-t-il ajouté. Cette décision fait suite à des mesures similaires prises par sa filiale YouTube et par le réseau social américain Facebook. YouTube avait annoncé qu'il empêcherait certaines chaînes russes de générer de l'argent via les vidéos diffusées sur sa plateforme. «A la lumière des circonstances exceptionnelles en Ukraine, nous prenons un certain nombre d'actions», a déclaré un porte-parole de YouTube dans un communiqué. «Nos équipes ont commencé à suspendre la possibilité pour certaines chaînes de générer des revenus sur YouTube, dont les chaînes de RT à l'échelle mondiale», a précisé le porte-parole. Sur YouTube, les chaînes gagnent de l'argent grâce aux publicités qui apparaissent lorsque les utilisateurs regardent leurs vidéos. Vendredi, Facebook avait annoncé également qu'il interdisait aux médias d'Etat russe de diffuser des publicités et de monétiser leur activité sur sa plateforme.