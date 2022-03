Une exposition d’arts plastiques a été inaugurée lundi à la Maison de la culture Mouloud Kacim Naït Belkacem de Tissemsilt avec la participation d’une dizaine d’artistes peintres de la wilaya dans le cadre de la célébration de la journée arabe du patrimoine traditionnel.

Cette manifestation artistique, organisée par la Maison de la culture, a drainé un nombre important de visiteurs qui ont apprécié les tableaux de peinture à l’huile exposés à cette occasion, montrant les us et coutumes de la région de l’Ouarsenis, en plus des portraits de chouhada de la glorieuse guerre de Libération nationale.

Pas moins de 20 toiles, œuvres peintes par le plasticien Abdellaloui Nesrine, traitent du patrimoine et dépeignent la vie des familles dans la région de l’Ouarsenis, en focalisant notamment sur le côté artistique où le costume traditionnel d’hommes et de femmes de la région est mis en relief, de même que des portraits de femmes portant des bijoux traditionnels. L'artiste peintre El Hadj Djelloul Mohamed a exposé 15 tableaux de miniatures et calligraphie arabe qui suscitent beaucoup d’int érêt des visiteurs subjugués par ce travail artistique authentique. L'espace d'exposition réservé à l’artiste peintre Mohamed Khalbaz étale 45 toiles réalisées durant son parcours artistique d’une vingtaine d’années, mettant en exergue, notamment les us et les coutumes des populations de l’Ouarsenis, en plus de portraits de valeureux chouhada de la région, à l’instar du commandant de la Wilaya IV historique chahid Djillali Bounaâma et chahid Djillali Boudernane.

Cette exposition de trois jours a comporté également un stand de photos de femmes de Tissemsilt dans leurs tenues et bijoux traditionnels en argent et en or, ainsi que des livres et autres objets du patrimoine matériel et immatériel de la wilaya de Tissemsilt.