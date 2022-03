Le chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS), Volker Perthes, a souligné, lundi, que la solution à la crise politique qui prévaut dans le pays viendra des Soudanais eux-mêmes, rapporte l'agence de presse (SUNA).

Dans un enregistrement sur le rapport de la mission, ses performances et ses conclusions dans sa première phase, Volker a souligné que «la solution à la crise politique soudanaise viendra des Soudanais eux-mêmes», affirmant que la Mission des Nations Unies au Soudan a tenu les dernières semaines 110 réunions au cours desquelles elle a entendu plus de 800 participants de diverses villes du Soudan en plus de la réception de quelque 80 initiatives nationales écrites sur la crise soudanaise. L'émissaire de l'ONU a expliqué en outre que «les consultations ont mis l'accent sur la diversité du tissu soudanais unique et sa contribution aux questions politiques et sociales qui représente un défi au processus de transition démocratique», notant que «les visions et les thèses reçues par la mission vont contribuer à la réalisation des prochaines étapes de la transition démocratique».

Volker a indiqué par ailleurs, que les Nations Unies s'étaient engagées à fournir un soutien aux Soudanais dans le processus de transition démocratique, affirmant que la mission s'emploie à trouver des solutions en coopération avec l'Union Africaine (UA) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et à atteindre les résultats souhaités.