L'Association pour le contrôle des ressources naturelles et de la protection de l'environnement au Sahara occidental a réitéré la détermination du peuple sahraoui à exercer sa pleine souveraineté sur ses richesses et terres que l'occupant marocain continue de piller, appelant l'ONU à «assumer ses responsabilités en vue de mettre fin à l'occupation du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique».

Dans un communiqué publié à l'occasion du 46e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), correspondant au 27 février de chaque année, l'association a dénoncé «la poursuite de l'occupation marocaine de plusieurs parties des territoires sahraouis et l'implication de certains Etats et de multinationales dans le pillage des richesses du peuple sahraoui, en violation flagrante du droit international».

Dans ce contexte, l'association sahraouie a pointé du doigt particulièrement le non-respect par certaines instances de l'Union européenne des décisions de la Cour de justice européenne, estimant que «cette démarche est da ngereuse, vu qu'elle encourage l'occupant marocain à aller de l'avant dans sa politique répressive et de siphonage des richesses du peuple sahraoui qui, désormais, ne représente que moins de 20 % de la population dans les territoires occupés».

Saluant, par ailleurs, les entreprises qui ont mis fin à leur implication dans le pillage des richesses du peuple sahraoui, l'association a fait observer que «la célébration du 46e anniversaire de la proclamation de la RASD est intervenue cette année dans un contexte marqué par la détermination plus que jamais du peuple sahraoui à exercer sa totale souveraineté sur ses territoires et richesses».

Félicitant, à ce titre, le peuple sahraoui pour ses sacrifices qui ont fini par «imposer désormais le Sahara occidental comme une réalité et un Etat à part entière dans le concert des Nations, où sa voix est entendue et respectée lors des différents rendez-vous internationaux», l'association sahraouie a appelé «l'ONU à assumer ses responsabilités et ses engagements, afin de mettre fin le plus tôt possible à l'occupation marocaine».