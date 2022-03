Saviez-vous que l'alimentation pouvait aggraver le stress ? Zoom sur les aliments qui majorent le stress de façon indirecte. Le stress prend sa source dans le cerveau et il mobilise le système nerveux et le système endocrinien. Le stress dit aigu est une réaction normale de notre organisme qui se manifeste lorsque nous faisons face à une agression : c'est un signal d'alerte pour notre organisme qui prépare celui-ci à réagir. La conséquence du stress est la sécrétion de cortisol, hormone du stress. Ce cortisol est bénéfique quand il est sécrété de façon ponctuelle car il nous dynamise et optimise nos capacités intellectuelles. Si la solution apportée au stress est satisfaisante, le stress diminue et l'organisme retrouve son état initial.

1/9 - Le sucre

Vous consommez du sucre pour vous détendre ? Erreur ! Consommer du sucre augmente le taux de cortisol : le taux de sucre sanguin augmente et le corps produit plus de cortisol pour équilibrer ce taux.

Or en cas de stress le corps produit plus de cortisol. Pour diminuer le stress mieux vaut consommer moins d'aliments sucrés.

2/9 - Le café

La caféine augmente la production de l'hormone du stress, le cortisol. Elle stimule le cortex surrénal, qui libère alors plus de cortisol. Mieux vaut éviter de consommer trop de café en cas de stress chronique.

3/9 - L'alcool

Une consommation régulière et excessive d'alcool augmente l'anxiété et les coups de blues par diminution de sérotonine et hypersécrétion de cortisol qui augmente le stress.

4/9 - Les fritures

Une alimentation riche en produits alimentaires transformés (fritures, pains blancs, desserts sucrés, viandes transformées, etc.) augmenterait de 58 % le risque de stress et de dépression, selon des chercheurs britanniques. Les graisses sont des nutriments stresseurs.

5/9 - Les sodas light

Une étude a montré que les sodas contenant des édulcorants augmentaient le taux de cortisol plus que des boissons contenant du sucre.

6/9 - Les aliments très salés

La consommation d'aliments très salés est déconseillée en cas de stress. L'excès de sel favorise la fuite de calcium et la rétention d'eau dans les tissus ce qui renforce les effets secondaires du cortisol. Evitez de saler les aliments avant de goûter et faites attention aux plats préparés, frites, chips, mayonnaise, moutarde, très riches en sel.

7/9 - Les pâtes

Les aliments ayant un indice glycémique élevé comprennent des produits riches en sucre et les féculents raffinés tels que céréales et farines blanches (pain blanc, viennoiseries, plats cuisinés, céréale du petit déjeuner), riz blanc, sucre blanc, pommes de terre...Ils font augmenter de manière rapide la glycémie et donc la sécrétion de cortisol et du stress.

8/9 - Chips

Une étude a montré que les chips contribuent à augmenter le stress chez les personnes en surpoids.

9/9 - Le fromage

Évitez les aliments riches en graisses saturées (œufs, fromage, beurre..) qui sont des nutriments stresseurs et mettent à l'épreuve les mécanismes régulateurs de l'organisme.

Ces graisses saturées augmentent le stress.