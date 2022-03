Nœud à la gorge, tremblements... l'angoisse peut nous faire perdre tous nos moyens. Huiles essentielles méditation, élixirs floraux ou plantes ayrvédique : retrouvez dynamisme et sérénité grâce à ces 4 méthodes naturelles.

L'angoisse désigne un état de mal-être qui se traduit par une sensation d'estomac noué, une difficulté à respirer, une accélération du pouls, des nausées... Le matin, une criseannonce fréquemment une difficulté à affronter la journée avec les peurs et le manque de confiance en soi. Voici 4 façons de gérer ces angoisses et de retrouver apaisement et force intérieure.

L'HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE OFFICINALE

L'huile essentielle (HE) de lavande officinale, appelée lavande fine ou lavande vraie, apaisante, décontractante, anxiolytique, est exceptionnelle pour traiter l'angoisse.

Comment on l'utilise ?

En inhalation : en cas de crise d'angoisse, verser 2 ou 3 gouttes et respirer profondément. Faire un petit roll-on de lavande officinale pour l'avoir toujours avec soi.

En massage détente : appliquer 2 gouttes sur le plexus solaire puis masser doucement. On peut également déposer 1 goutte sur les tempes et le front.

En bain chasse angoisse : 5 gouttes d'HE de lavande officinale et 5 gouttes d'HE de mandarine (relaxante), à mélanger dans une noisette de son produit de bain. Sortir sans se rincer de façon à conserver les bienfaits des HE.

En diffusion : bien respecter les recommandations du fabricant.

LA MÉDITATION

Méditer consiste à entraîner l'esprit à être dans le moment présent sans chercher à rien changer et apprivoiser ce qui se passe en soi. La méditation permet d'entrer en relation avec les angoisses pour mieux les comprendre et retrouver la paix.

Comment on pratique ?

En position du lotus sur un coussin ou assise bien droite sur une chaise dans un espace agréable de sa maison, en tenue décontractée. Choisir la durée de la séance et s'y tenir. On peut s'aider avec une application, un CD et un livre audio.

L'ÉLIXIR FLORAL D'HÉLIANTHÈME

La Fleur de Bach d'hélianthème (Rock Rose) apporte du courage, de l'apaisement, une force intérieure et un dépassement de soi. Les personnes hypersensibles qui ont des angoisses inexpliquées peuvent associer le tremble (Aspen), qui offre un sentiment de sécurité. L'élixir floral d'ail sauvage est recommandé aux personnes peureuses, inquiètes, qui éprouvent un profond sentiment d'insécurité.

Comment on les utilise ?

3 ou 4 gouttes 3 ou 4 fois par jour pendant 3 à 4 semaines. À répéter si nécessaire, mais toujours avec une pause d'une semaine.

En cas de crise d'angoisse : 3 ou 4 gouttes d'Assistance ou de Rescue, toutes les heures, à espacer jusqu'à amélioration. Rescue (Fleurs de Bach) ou Assistance (Deva), composés de plusieurs élixirs floraux, agissent sur l'état psychique et émotionnel et rassurent en cas d'attaque de panique.

L'ASHWAGANDHA

Riche en alcaloïdes, en phytostérols et en antioxydants, cette plante ayurvédique est anxiolytique. Elle redonne un sentiment de libération, de détente intérieure, de légèreté, de la joie et de la bonne humeur.

Comment on la prend ?

En poudre, en gélules ou en comprimés.Suivre les recommandations du fabricant.

5 AUTRES FAÇONS DE LUTTER CONTRE L'ANXIÉTÉ

1. La réflexologie plantaire est souveraine pour déstresser l'organisme.

2. Le shiatsu rééquilibre l'harmonie corporelle et psycho-émotionnelle.

3. Le yoga modifie le rythme respiratoire, recentre la concentration et diminue l'état de stress.

4. L'acupuncture débloque les émotions et aide à réduire l'anxiété.

5. La sophrologie propose des exercices permettant d'identifier les réactions corporelles négatives (boule au ventre, nœud à la gorge...) pour mieux les appréhender et les vivre.