Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid s'est félicité, jeudi à Alger, de la grande avancée réalisée par les médecins ORL dans la prise en charge des patients, réaffirmant l'intérêt qu'accorde le ministère à cette spécialité.

Intervenant à l'ouverture du 20ème symposium de l'Association nationale des laryngologistes, M. Benbouzid a affirmé que "les spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL) dans notre pays sont des médecins avérés dans la prise en charge des pathologies", saluant "la grande avancée réalisée, entre autres, dans la greffe d'implants".

"En dépit de la crise sanitaire que nous traversons, nous sommes appelés à se tourner vers l'avenir et organiser des conférences et des rencontres pour étudier et évaluer l'état du secteur", a précisé M. Benbouzid, affirmant par la même le grand intérêt qu'accorde le ministère aux activités de l'Association nationale des laryngologistes, axées notamment sur "la réflexion et l'échange d'expériences et de connaissances".

A ce propos, M. Benbouzid a exprimé sa considération à la mobilisation modèle de ces spécialistes pour servir le citoyen, particulièrement durant la pandémie Covid-19, se félicitant de leurs efforts continus, leur engagement à développer leur spécialité et leur implication pour assurer la complémentarité sanitaire public-privé.

De son côté, le président de l'Association, Dr. Abdelhamid Abbed a considéré que la présence du ministre de la Santé "traduit la volonté claire de l'Etat d'accompagner les programmes et projets de développement dans le secteur de la santé", précisant que le symposium visait "l'unification des rangs des laryngologistes en vue de trouver des solutions à leurs préoccupations".