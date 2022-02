Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a fait état, jeudi à Alger, de plusieurs projets réalisés et d'autres en cours de réalisation dans les wilayas d'El Menea et de Laghouat pour renforcer la couverture sanitaire.

Répondant à une question du député Mokhtar Bousbia, lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre de la Santé a passé en revue la situation de la couverture sanitaire à El Menea, rappelant que la majorité des établissement de santé dans cette wilaya avaient été construits dans les années 70 et 80, notamment l'établissement public hospitalier (EPH) "colonel Mohamed Chabani" (préfabriqué) d'où la nécessité de doter la wilaya de nouvelles structures.

M.Benbouzid a révélé des propositions pour l'inscription de projets de réalisation d'établissements hospitaliers à la commune d'El Menea pour remplacer la structure actuelle, ainsi qu'à la commune de Hassi Fhal, région éloignée du chef-lieu de la wilaya, outre les projets de réhabilitation des polycliniques.

Le ministère s'attèle à concrétiser le projet de réalisation des urgences chirurgico-médicales à l'EPH "Colonel Mohamed Chaabani", a poursuivi M. Benbouzid, rappelant que le lancement des travaux était tributaire du transfert des prérogatives entre les wilayas de Ghardaia et d'El Menea.

Concernant les questions du même député sur l'acquisition des générateurs d'oxygène, le ministre a fait savoir que l'achat de ces équipements médicaux dépend du besoin des patients, ajoutant que la wilaya possède les moyens nécessaires pour assurer l'oxygène.

Aucun cas de décès n'a été enregistré en raison du manque d'oxygène lors de la 3e vague de la pandémie dans cette wilaya, a mis en avant le ministre, soulignant que le nombre de concentrateurs d'oxygène dans la région est passé de 7 à 50 concentrateurs.

Interrogé par le député Khelifa Benslimane sur l'EPH 240 lits de Laghouat, le ministre a rappelé que cet établissement réalisé récemment avait été mis en service le 9 septembre 2020, et désigné comme hôpital mixte conformément à l'arrêté interministériel du 1er juillet 2021.

La région étant exposée aux accidents de brûlures du fait de l'activité de production du gaz naturel et dans le but d'éviter le transport des malades vers Alger, le ministre a indiqué qu'il a été proposé, la création d'une unité de 8 lits relevant du service de réanimation pour la prise en charge médicale des patients atteints de brûlures.

Il a rappelé, par ailleurs, que l'unité est en mesure de prendre en charge les cas urgents, à savoir qu'elle est équipée et dispose de 5 médecins réanimateurs et qu'elle peut prendre en charge les opérations chirurgicales dès la prise de fonctions de deux médecins spécialistes en chirurgie plastique, en esthétique et en brûlures et qui ont été orientés dans le cadre du service civil.

En ce qui concerne la préoccupation de la députée Farida Ilimi relative au tarif, à la liste des activités médicales et à la politique du secteur concernant l'application du régime de compensation sur les instances de la sécurité sociale, en vue de couvrir les coûts des soins du citoyen, le ministre a répondu que cet aspect est parmi les sujets " importants" auxquels l'on tente de remédier, conformément aux dispositions de la Loi sanitaire et qui entrent dans le cadre d'un ensemble de réformes proposées, lors du séminaire national sur la modernisation du système de santé, tenu les 8 et 9 janvier dernier.