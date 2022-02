Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a effectué jeudi une visite de travail dans la wilaya de Chlef, où il s'est enquis de l'avancement des travaux du projet d'alimentation de la wilaya en eau potable à partir du barrage de Kef Eddir à Damous (wilaya de Tipasa), a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, le ministre qui était accompagnée du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise et du wali, M. Hasni a inspecté l'avancement des travaux du projet d'alimentation de la wilaya de Chlef en eau potable à partir du barrage de Kef Eddir dans le cadre des mesures pratiques prises par le ministère pour améliorer le service public.

Le ministre a donné des instructions pour l'intensification des efforts en vue de la concrétisation du projet, a précisé la même source.

Ce projet régional prévoit la réalisation de 110 km linéaires de canalisations, 14 stations de pompage, 13 réservoirs d'une capacité de 140.000 m3/jour et une station de traitement des eaux d'une capacité de production de 210.000 m3/jour.

Il permettra d'affecter au moins 21 millions m3/an aux wilayas de Tipasa, Chlef et Ain Defla, et de couvrir les besoins de 58 zones rurales (46.000 habitants) avec une capacité de production de 8.613 m3/jour d'eau potable.

Ce projet vise à alimenter en eau potable les communes du centre et de l'ouest de Tipasa, dans le cadre du schéma directeur mis en œuvre sous l'égide de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL).

60 Km linéaires de canalisations seront réalisés pour transférer les eaux de surface stockées dans le barrage de Kef Eddir vers la station de dessalement de la commune de Sidi Amar afin de couvrir le déficit du barrage de Boukourdane et d'assurer l'alimentation en eau potable des citoyens des communes de Sidi Ghiles, Sidi Amar, Hadjout, Meurad et Nador.

Selon le communiqué, dans le cadre de la marché conclu avec la société " Cosider Canalisations", il sera également procédé au raccordement de trois puits artésiens dans la commune de Messelmoun, en vue d'acheminer l'eau potable à la commune de Sidi Ghiles, et ce, par la pose de 10 km de canalisations, au regard du déficit enregistré dans les eaux de surfaces (barrage de Boukerdane).

Instructions pour approvisionner la commune de Breira et les régions environnantes en eau potable début août

Par ailleurs, M. Hasni a donné des instructions à l'adresse des directeurs de l'Algérienne des eaux (ADE) et de la société "SOGERHWIT", quant à la nécessité de poursuivre la coordination et intensifier les efforts, en vue de la mise en service du projet d'approvisionnement de la commune de Breira et des régions avoisinantes en eau potable, avec le début du mois d'août prochain.

La commune de Breira qui relève de la wilaya de Chlef, est considérée parmi les régions qui connaissent un manque dans l'approvisionnement en eau potable, d'autant que le secteur lui a consacré un programme de rattrapage, en vue de consolider son approvisionnement et celui de la population des régions environnantes, à savoir plus de 16.600 habitants, et ce, à partir du barrage de Kef Eddir dans la wilaya de Tipaza.

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité hydrique entre les wilayas, englobe la réalisation de deux barges flottantes, d'une station d'épuration mono-bloc, d'une station de pompage et d'un réservoir avec une capacité de stockage estimée à 2.000 m3/jour.

Selon le communiqué, la capacité de production de ce projet s'élève à 4.320 m3 le jour, alors que le taux des travaux supervisés par l'ADE et "SOGERHWIT" ont atteint une avancée notable de 70%.