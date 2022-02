Dix-huit (18) personnes ont trouvé la mort et 409 autres ont été blessées dans 352 accidents corporels au niveau des zones urbaines pendant la période allant du 15 au 21 février 2022, selon un bilan rendu public, jeudi, par les services de la Sûreté nationale.

Comparativement aux statistiques enregistrées la semaine passée, le bilan fait état d'une baisse dans le nombre des accidents de la route (-20) et de celui des blessés (-33) et d'une hausse dans celui des décès (+4), précise la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause des accidents avec un taux dépassant 97% pour non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, excès de vitesse, fatigue, non concentration lors de la conduite outre d'autres facteurs liés au véhicule.