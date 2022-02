Le Front Polisario attend de l'actuelle administration américaine qu'elle joue un "rôle constructif" dans le cadre des efforts internationaux et africains visant à parvenir à une solution pacifique et durable au conflit au Sahara occidental basée sur l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et l'indépendance.

Ce vœu a été exprimé mercredi, lors d'une intervention du représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar devant les membres de l'Association du barreau de l'Etat de New York (NYSBA) aux Etats-Unis.

Lors de son allocution prononcée à la demande du Conseil des affaires internationales de l'association, M. Sidi Omar est revenu sur la réalité du processus de paix mené par l'ONU au Sahara occidental, après la violation du cessez-le-feu de 1991 par le Maroc, le 13 novembre 2020 et sur les campagnes d'intimidations et de violations permanentes des droits de l'homme menées par l'occupant marocain dans la dernière colonie en Afrique.

Le diplomate sahraoui a également évoqué la position de l'actuelle administration américaine concernant le processus de paix, à la lumière de la nomination de Staffan de Mistura en tant qu'Envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental et de sa rencontre avec le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken à Washington, début février.

A cet égard, il a exprimé "l'espoir du gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et du Front Polisario de voir l'administration américaine faire tout ce qui est nécessaire pour que les Etats-Unis, en tant que puissance ayant un rôle majeur dans la politique internationale, continuent à jouer un rôle constructif dans le cadre des efforts internationaux et africains visant à parvenir à une solution pacifique et durable fondée sur l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance".

L'Association du barreau de l'Etat de New York a entrepris plusieurs initiatives en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination en tant que droit fondamental et principe de base du droit international, en plus d'avoir préparé des rapports juridiques sur des sujets liés à la question sahraouie.

Dans le cadre de ses activités, la Commission du droit international de l'Association du barreau de New York, a organisé, en avril dernier, une table ronde sur le Sahara occidental, avec la présence de l'ambassadeur John Bolton, ancien conseiller américain à la sécurité nationale, et l'ambassadeur Christopher Ross, ancien envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, ainsi qu'un certain nombre de chercheurs et de spécialistes du droit international.