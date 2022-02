L'attaque dans la nuit de mercredi à jeudi par la Russie de bases militaires en Ukraine a fait bondir les cours de l'or noir à l'ouverture sur les marchés européens, le bond étant de 4,51% par rapport à la clôture la veille.

Jeudi matin le pétrole de référence de la mer du Nord (Brent) cotait 101,94 dollars le baril, soit une hausse de 4,51 %.

Mercredi soir, les cours du pétrole avaient terminé à l'équilibre: le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, qui avait gagné plus de 1,50% en matinée, a conclu à l'équilibre, à 96,84 dollars comme la veille.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril a grappillé 0,20% à 92,10 dollars après avoir pourtant enregistré une hausse de 1,63% en séance.

Les experts estiment que les cours de l'or noir, et du gaz, devraient poursuivre leur hausse dans le sillage des opérations militaires en Ukraine.

Les opérations militaires russes en Ukraine devraient provoquer une crispation des marchés d'actions et des matières premières et produits pétroliers et le gaz.