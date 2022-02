Le Conseil de la nation participe, par visioconférence, à la session d'hiver de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui se tient les 24 et 25 février en cours, a indiqué jeudi la Chambre haute du Parlement dans un communiqué.

M.Salim Chenoufi et Abdelkrim Mebarkia, membres du Conseil, participent à cette réunion placée sous le thème "les garanties sécuritaires et l'indivisibilité de la sécurité en Europe : le rôle de l'OSCE", note la même source.

Figurent à l'ordre du jour de la session, les réunions des trois commissions générales pour discuter de sujets liés à "l'escalade des tensions dans la région de la sécurité et de la coopération et la nécessité d'un dialogue interparlementaire, le renforcement de l'approche des systèmes d'information communs et la promotion de la sécurité économique et environnementale et la traite d'humains", ou encore "la presse, un préalable à la Justice et à l'Etat de droit".

A noter que "les développements de la crise ukrainienne et les répercussions de la décision de la Russie portant reconnaissance de l'indépendance de Lugansk et de Donetsk ont été largement débattus par les délégations participantes", a conclu le communiqué.