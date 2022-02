La manifestation "Semaine d'Al-Qods en Algérie" s'est ouverte, jeudi à Alger, dans l'objectif de défendre les valeurs sacrées de la nation arabo-musulmane.

Les intervenants, à leur tête l'Association El Baraka pour le travail de charité et humanitaire, ont réaffirmé "l'obligation de réaliser l'unité palestinienne en vue de faire face à l'entité sioniste".

Le président de l'Association, Ahmed El Ibrahimi a affirmé dans une allocution que "la cause palestinienne en tant que cause juste a pu réunir la nation arabe et musulmane", ajoutant la bataille d'El Qods marque son retour à la faveur de la conjugaison des efforts.

Qualifiant cette journée de "grand évènement" à l'occasion de l'organisation de cette manifestation qui "rassemble les forces pour faire face à l'entité sioniste", M. El Ibrahimi a indiqué que cette manifestation coïncide avec la dernière semaine du mois de Rajab, soit la célébration de Isra et Miraj (Le voyage nocturne).

La semaine d'El Qods est une manifestation internationale avec la participation cette année de 45 Etats et 320 établissements, a-t-il dit, ajoutant que "toutes les mosquées de l'Algérie vont dédié le prêche du vendredi à la cause palestinienne".

Pour sa part, le secrétaire général de l'Association des Oulemas musulmans, Kamel Abou Sana, a affirmé que "la nation musulmane traverse de grands défis et la résistance à l'occupant sioniste est un devoir national pour tous les Palestiniens en particulier et les musulmans en général".

Le président du parti Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri a, quant à lui, indiqué que la Palestine représente "notre passé, notre présent et notre avenir", appelant les Palestiniens à l'unité nationale.

Pour sa part, le représentant du Parti du Front de libération nationale (FLN), Nadir Belgren a affirmé que la question palestinienne "est sacrée pour les Algériens", et que la relation entre l'Algérie et la Palestine est "de confronter l'occupant", saluant la position de l'Algérie condamnant la normalisation.

Dans le même contexte, Nasreddine Hazam, président de l'Association El Islah wa El Irchad (Réforme et Guidance) s'est engagé à verser une contribution spéciale estimée à 2 milliards de centimes pour soutenir la cause palestinienne.

Pour sa part, le représentant du Mouvement Hamas en Algérie, Ahmed Abou Al-Bara a abordé dans son intervention trois points essentiels : comment soutenir Al Qods, le rôle requis et enfin l'expédition d'un message à l'occupant sioniste, à savoir "la résistance armée ne cessera pas".

De son côté, le directeur du Comité populaire de solidarité avec le peuple palestinien, Mohamed Taher Dilmi a mis en valeur le rôle des associations algériennes dans le soutien manifesté à la cause palestinienne, au moment où d'autres pays y ont renoncé à le faire, mettant en garde contre les sionistes qui tentent aujourd'hui de se déployer en Afrique, la prudence étant de mise.

Intervenant à cette occasion, le président de l'Association Al-Baraka pour le travail caritatif et humanitaire a soulevé nombre de projets de recommandations, en particulier l'institution du mois de Radjab, mois de soutien à Ghaza, l'invitation des peuples islamiques et arabes à traduire leurs projets sur le terrain, et l'exhortation des gouvernements et des peuples à soutenir, matériellement et financièrement, la cause palestinienne dans sa résistance.