Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a adressé, jeudi, ses félicitations à M. Salah Goudjil, à l'occasion du renouvellement par les membres du Conseil de la nation de la confiance en sa personne pour assurer la présidence du Conseil lors de la 9e législature.

"Je félicite le vaillant moudjahid Salah Goudjil pour le renouvellement de la confiance par les membres du Conseil de la nation, en sa personne et pour sa reconduction à la tête du Conseil", a écrit M. Benabderrahmane sur sa page Facebook.

Pour le Premier ministre, cette confiance "découle de la dynamique que connaît cet édifice institutionnel et de tout ce qu'il déploie comme grands efforts sous votre sage direction, en vue de mener à bien le programme de Monsieur le président de la République".

A rappeler que M. Salah Goudjil avait été plébiscité, jeudi matin au siège du Conseil de la nation, président du Conseil pour la 9e législature, et ce, à l'issue d'une séance de validation des nouveaux membres élus et désignés dans le cadre du renouvellement partiel des membres du Conseil, lors d'une séance plénière présidée par le membre le plus âgé, assisté des deux plus jeunes membres de la Chambre haute du Parlement.