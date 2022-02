L'Algérie "sera toujours debout et aura son mot à dire" dans les fora internationaux, a affirmé jeudi le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, appelant les Algériens à "s'unir face aux dangers qui guettent le pays".

"L'Algérie sera toujours debout et aura son mot à dire dans les fora internationaux malgré les difficultés", a affirmé M. Goudjil dans une allocution prononcée à l'occasion de son plébiscite en tant que président du Conseil de la nation pour la 9e législature (2022-2024), après validation de la qualité des membres élus et désignés du Conseil.

Dans ce sillage, il a appelé les Algériens à "s'unir face aux dangers et menaces qui guettent le pays".

M.Goudjil a rappelé également la dernière visite du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Qatar et Koweït ainsi que l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans les deux pays, ajoutant que "cela ne fera que renforcer notre fierté d'appartenir à l'Algérie".

"Les acquis remportés par l'Algérie déplaisent aux détracteurs de l'Algérie. Les soubresauts que connait le monde aujourd'hui, ainsi que les différents conflits auront d'importantes répercussions sur notre pays d'où la nécessité de se préparer, de s'unir et de mettre nos appartenances politiques et nos problèmes de côté, pour préserver la souveraineté de notre décision politique et de nos positions face aux menaces extérieurs", a poursuivi le président de la chambre haute du Parlement.

Concernant les attaques qui ciblent l'Armée nationale populaire (ANP), M. Goudjil a fait savoir que "cette armée est la digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et occupe une place de choix dans les cœurs des Algériens", insistant sur "l'importance" de préserver l'Institution militaire "garante de l'indépendance du pays et protectrice de ses frontières".

Compte tenu de l'importance de la diplomatie parlementaire pour faire entendre la voix de l'Algérie à l'échelle internationale, M. Goudjil a mis l'accent sur la coordination entre les deux chambres du Parlement à tous les niveaux en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères sous la conduite du Président Tebboune.

Le président du Conseil de la nation a évoqué le processus d'édification institutionnelle et l'approfondissement de l'exercice démocratique après l'arrivée au pouvoir du Président Tebboune.

"Il faut explorer la nouvelle Constitution pour comprendre l'Algérie nouvelle et son avenir ...", a-t-il dit.