Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a appelé, jeudi, les citoyens algériens présents et établis en Ukraine à faire preuve d'une "extrême prudence" et à ne sortir de leurs lieux de résidence qu'en cas d'urgence.

"Suite aux développements en République d'Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger appelle les citoyens algériens présents et établis dans ce pays à faire preuve d'une extrême prudence et à ne sortir de leurs lieux de résidence qu'en cas d'urgence", a précisé la même source.

"Le ministère, en coordination avec les services diplomatiques à Kiev, suit de près la situation et est en contact permanent et continu avec les membres de la communauté nationale en Ukraine. Un numéro vert est mis à leur disposition pour entrer en contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev : 0800- 500068", a ajouté le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères met également à la disposition des familles des membres de la communauté nationale en Ukraine le numéro vert ci-après pour s'enquérir, le cas échéant, de la situation de leurs proches dans ce pays : 021 50 45 00.