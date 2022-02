Le ministre des Moudjahidines et des ayants-droit, Laid Rebiga, a affirmé jeudi à Alger que les travailleurs représentaient le premier front pour l'édification de l'économie nationale et la réalisation du développement escompté en Algérie.

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence commémorant le 66e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) au musée national du Moudjahid, M. Rebiga a indiqué que "cet anniversaire coïncidant également avec l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, constitue une opportunité pour que les futures générations apprennent de ces évènements historiques l'esprit de sacrifice, de loyauté et de volonté en vue d'édifier une Algérie forte par ses travailleurs".

"Ces travailleurs représentent aujourd'hui le premier front pour la construction de l'économie nationale et la réalisation de l'objectif escompté en Algérie, contenu dans le programme du Président de la République et ses 54 engagements visant à améliorer la situation socio-économique des travailleurs et des citoyen et à promouvoir les droits et libertés et le dialogue social via le renforcement de l'action syndicale pour être au diapason du renouveau national", a-t-il soutenu.

Dans ce sens, il a indiqué que les travailleurs algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays avaient un rôle "primordial" dans le parcours de libération, ajoutant que l'UGTA avait considéré la Révolution "comme un projet national dont les objectifs dépassent la victoire contre l'occupant et cible le recouvrement de la souveraineté et l'édification d'un Etat national qui assure une vie décente à ses citoyens".

L'Union, poursuit le ministre, a accompli "un rôle plein grâce aux sacrifices de ses membres, d'autant qu'elle était la voix retentissante de la cause algérienne dans tous les fora internationaux syndicaux et qui a brisé à travers cette voix l'embargo colonial, ce qui a découlé sur un soutien matériel et moral à la Glorieuse guerre de libération".

Il a également souligné que "le peuple algérien commémore en ce jour avec fierté l'anniversaire d'un évènement historique mémorable que les générations successives se remémoreront avec grandeur et estime pour ses profondes significations et ses dimensions symboliques qui concrétisent le summum de la conscience révolutionnaire en terme d'idées et de la pratique et d'attachement aux exigences de la concrétisation de l'objectif escompté".

La conférence a vu l'intervention du moudjahid écrivain et membre de l'UGTA durant la Révolution, Abdelmadjid Azzi qui a livré son témoignage sur le grand rôle dont il s'est acquis l'Union dans le soutien de la Révolution et du processus de ses luttes à travers des années, ainsi qu'une intervention de l'enseignant universitaire, Mohamed Keddour, dans laquelle il a focalisé sur l'importance de fonder un syndicat national des travailleurs à l'époque, et comment l'Union avait porté un coup douloureux à la France par son soutien au Djihad.

A cette occasion, un documentaire sur le parcours de l'UGTA a été projeté, outre la distinction de deux moudjahidine Abdelmadjid Azzi et Mahmoud Arbadji, du Comandant général de l'Association des anciens des SMA, Mustapha Saadoune et de l'enseignant Mohamed Kaddour.