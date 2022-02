L'Algérie et le Koweït ont convenu, mercredi, de soutenir les projets de développement dans les pays africains, notamment dans la région sahélo-saharienne, à la faveur d'une coopération entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

"Les deux parties, motivées par l'intérêt mutuel accordé aux questions de paix et de développement notamment en Afrique et à la promotion du partenariat arabo-africain, ont convenu d'établir une coopération et coordination entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement en matière de soutien des projets de développement dans les pays africains, notamment dans la région sahélo-saharienne", lit-on dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné la visite officielle de deux jours effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Koweït.

Dans le même contexte, les parties algérienne et koweïtie ont souligné la nécessité de donner davantage d'élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines, compte tenu du développement qualitatif réalisé par les économies des deux pays et des énormes potentiels et opportunités qu'il importe d'exploiter au service des intérêts des deux pays frères.

De même qu'elles ont affirmé leur détermination à "œuvrer en faveur de tout ce qui est à même de raffermir les relations fraternelles et leur permettre d'atteindre de nouveaux horizons reflétant leur profondeur et mettre en place des mécanismes et des accords appropriés qui traduisent cette volonté et consacrent la concertation et la coordination politique et encouragent les investissements directs pour les secteurs public et privé.

Il a également été convenu d'exhorter les opérateurs économiques à saisir les opportunités d'investissement offertes dans les deux pays, tout en chargeant les deux gouvernements de prendre les mesures appropriées à l'effet d'apporter le soutien nécessaire et réunir le climat adéquat pour la réussite des opérations d'investissement.

Dans le domaine des hydrocarbures, les deux parties sont convenues de renforcer les opportunités d'investissement et d'échanger les expériences.

La partie koweïtie a également exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Algérie au candidat de l'Etat du Kowe ït, élu à la tête du Secrétariat général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole "OPEP", ajoute la Déclaration conjointe.