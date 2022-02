Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a insisté, mercredi à Alger, sur le rôle des médias nationaux pour faire face aux conspirations visant à porter atteinte à l'Algérie par tous les moyens notamment la désinformation.

"Les conspirations et les complots qui se trament contre l'Algérie et qui visent à porter atteinte à sa stabilité et à son unité par tous les moyens notamment la désinformation et la déformation des faits requièrent de la vigilance et une prise de conscience totale", a indiqué M. Boughali dans son allocution à l'ouverture d'une journée parlementaire sur "Les médias publics et le nouvel environnement médiatique ... présent et avenir".

M. Boughali a insisté sur l'importance de considérer ces enjeux comme "des opportunités en dépit des menaces qu'ils impliquent (...) en exploitant les moyens offerts par la révolution des technologies de l'information et de la communication qui ne cessent d'apporter de nouvelles alternatives de communication en vue de renforcer les acquis et de mobiliser les forces vives du pays pour la préservation des constantes de la nation, et d'informer la société de tout ce qui se passe".

"Les médias nationaux doivent être un moyen de critique constructive et un outil permettant de remédier aux défaillances et aux dysfonctionnements e défense des intérêts suprêmes de la nation", a-t-il estimé.

"Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux moyens de désinformation et de manipulation, mais la confiance que nous avons en nos professionnels de l'information et en tous les loyaux hommes et femmes, nous rassure sur la capacité des enfants libres d'Algérie de mettre à nu tous les complots", a souligné M. Boughali.

M. Boughali a affirmé que cette rencontre était organisée trois ans après le Hirak d'Algérie, durant lesquelles le pays a su franchir les étapes les plus difficiles, et aujourd'hui il parachève l'édification de ses institutions populaires.

Dans ce sens, M. Boughali a souligné le "rôle pionnier" du système d'information national, tant public que privé, dans l'accompagnement du processus global de réformes et la transition vers l'Algérie nouvelle.

Le président de la Chambre basse s'est incliné à la mémoire de "tous les chouhadas (...) et des journalistes martyrs qui ont sacrifié leur vie pour défendre la liberté d'expression et d'opinion".

M. Boughali a fait savoir q ue cette Journée parlementaire s'inscrivait dans le cadre de "la consultation des experts et des professionnels pour la réalisation des aspirations de notre peuple au progrès et à la prospérité, des aspirations déjà évoquées, à maintes reprises, par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". "Au moment où notre pays célèbre la Journée nationale de fraternité et de cohésion entre le peuple et son armée, je tiens à saluer notre vaillante armée, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et les différents corps de sécurité, et je m'incline à la mémoire des martyrs du devoir national, tombés au champs d'honneur pour faire échec à toutes les tentatives visant notre sécurité".