Dans une déclaration à la presse, en marge d'une Journée parlementaire organisée par l'Assemblée populaire nationale (APN) sur "Les médias publics et le nouvel environnement de communication", le ministre a précisé que "les médias publics avaient toujours répondu à l'appel, même dans les moments les plus difficiles qu'a connus l'Algérie", réaffirmant sa détermination à renforcer tous les moyens humains et matériels nécessaires à leur développement.

Concernant le projet d'amendement de la loi sur l'information, M. Bouslimani a indiqué que ce projet était fin prêt et qu'il "sera soumis en Conseil des ministres et aux deux Chambres du Parlement pour enrichissement".

Invité du Forum de la Radio nationale, le ministre avait indiqué que la nouvelle loi sur l'informat ion serait "exhaustive" et consacrerait le "véritable" professionnalisme chez les journalistes.

"L'objectif escompté de cette nouvelle loi est d'aider le journaliste de la presse écrite, de l'audiovisuel et celui de la presse électronique, à être plus professionnel, tout en améliorant ses conditions professionnelles à la lumière des nouvelles technologies", avait précisé le ministre.

Intervenant à l'occasion de cette Journée parlementaire, la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji a mis en avant "l'impératif d'adapter le système médiatique national aux développements en cours, notamment au volet juridique, aux fins de garantir la sécurité culturelle".