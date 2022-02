Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a affirmé mercredi à Alger, que le succès de la prochaine saison estivale constituera une opportunité pour prouver l'efficacité du secteur touristique, "conformément aux défis économiques relevés par le président de la République cette année".

Le ministre a expliqué, lors d'une réunion de coordination tenue en visioconférence, avec les directeurs du tourisme et des établissements sous tutelle, que la préparation de la saison estivale "coïncide cette fois avec une année exceptionnelle que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a voulu en faire une année économique par excellence, en introduisant le tourisme en tant qu'élément boostant l'activité économique".

Dans ce sens, il a appelé les directeurs du tourisme à travers le territoire national à "réussir cette saison pour faire du tourisme un levier économique", insistant sur "l'application des instructions du Président de la République donnée lors du Conseil des ministres tenue en septembre 2021, dans le but d'accorder davantage d'intérêt au tourisme intérieur à travers la garantie de bonnes conditions aux familles algériennes et l'instauration de prix abordables pour tous.

M. Hamadi a indiqué, à ce propos, que cette réunion de coordination s'était tenue "avec la participation de toutes les directions du tourisme et de l'artisanat du pays sans exception aucune", étant donné que "la saison estivale ne peut se limiter aux wilayas du Nord mais elle devrait toucher également d'autres types de tourisme dont le tourisme en forêt, montagnard et thermal", appelant à "remédier au déficit enregistré dans les structures d'accueil et d'hébergement".

Après avoir écouté les interventions de différents responsables, le ministre du Tourisme a formulé quelques recommandations, notamment "le lancement urgent des appels d'offres pour l'octroi de concessions d'exploitation des plages tout en encourageant les professionnels du tourisme, les start-up et les jeunes dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des plages, à condition que cette opération comprenne le plus grand nombre de plages autorisées".

Par ailleurs, il a mis en avant la nécessité de "soumettre les bénéficiaires des concessions d'exploitation des plages à un prévis en vue de ne pas occuper espaces destinés aux vacanciers tout en oblige ant de respecter les termes du cahier des charges et du contrat conclu".

Concernant les wilayas du sud et les régions de l'intérieur, le ministre a recommandé d'organiser des voyages dans les wilayas du nord au profit des jeunes, des associations et des offices de tourisme, en "accordant la plus grande importance à l'aspect médiatique et promotionnel".