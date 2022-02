L’Entreprise de réparation des navires (ERENAV) ambitionne, dans le cadre de son programme d’investissement, la construction locale d’embarcation d’amarrage et des navires anti-pollution et de pilotage, a-t-on appris de son P-dg Abdelkader Tazrourt. Cette entreprise relevant du groupe algérien de transport maritime (GATMA), entamera la construction de navires localement avec un taux d’intégration de plus de 60%, à compter de cette année, au profit de l’ensemble des ports du pays, a indiqué, à l’APS, Abdelkader Tazrourt, soulignant que l’entreprise a, a cette effet, créé, en 2020, un bureau d’études comprenant des compétences algériennes dans la construction de navires et d’autres équipements du domaine maritime. Le même responsable a souligné que l’Algérie importait, jusque la, ce type de navires de l’étranger en devises fortes à un prix représentant le double de la construction locale ajoutant que les navires construits par l'Erenav , avec des produits locaux et une main d’œuvre algérienne, seront mis à la portée des clients à des prix compétitifs, ce qui va renforcer notre flotte maritime. L’entreprise ERENAV entamera, début mars prochain, la construction d’un navire de pilotage de 14 mètres et un autre de transport de la capitainerie du port d’une longueur de 14 mètres également, sachant que les études concernant ces deux projets sont en cours, selon un cadre de cette entreprise. Deux autres projets sont actuellement à l'étude, le premier concerne un bateau de plaisance doté d’un restaurant de trois étages d'une capacité totale de 400 places et d'une longueur de 39 mètres. Ce bateau dispose d'un restaurant d'une capacité de 280 places, d'une salle de conférences de 100 places, ainsi qu’une suite VIP, entre autres, sachant que ce projet est un investissement privé. Le second projet concerne la construction d’un navire de transport de la capitainerie du port d’une longueur de 18 mètres, a-t-on fait savoir. La même entreprise compte construire, dans le cadre de ces projets futurs, un navire de pilotage, un remorqueur et des navires de pêche de différentes dimensions, et réfléchir ensuite à construire un navire de transport de voyageurs, selon le même responsable.

D'autre part, le président-directeur général de "ERENAV" a révélé que cette dernière a récemment acquis un terrain d'une superficie de 9.500 mètres carrés dans le cadre de la concession pour y construire une unité au niveau du port de pêche et de plaisance de Tlaïlef, dans la wilaya de Bejaïa, en plus d’un programme de réalisation de deux unités relevant de l’entreprise, la première au port commercial de Skikda et la seconde dans une wilaya côtière de l’Ouest. Pour rappel, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a remis, mardi au port d’Oran, quatre embarcations d’amarrage de production algérienne, réalisée par l’Entreprise de réparation des navires (unité d’Oran) au profit de l’entreprise portuaire de Skikda, en plus d’un navire anti-pollution de production locale, avec un taux d’intégration de 60% au profit du port d’Alger.