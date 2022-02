La société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers "Naftal", lancera jeudi une application mobile destinée à ses clients, dans l'objectif d'améliorer la qualité de ses services, a indiqué mercredi la société dans un communiqué. Baptisée "Naftal Khadamat", cette application permet aux utilisateurs de géolocaliser les stations-services environnantes ou via une recherche par critères, les centres de conversion Sirghaz (GPL/carburant), les points de vente directs, et de visualiser ainsi leurs itinéraires. L'application permet également de prendre connaissance des produits et services disponibles (Terminaux de paiement électronique, vidange, vulcanisation, lavage..) au niveau des stations-services via une recherche rapide. Les utilisateurs disposeront, par ailleurs, des informations concernant chaque station-services (horaires d'ouverture, emails, numéros de téléphone). Ils auront également la possibilité de prendre connaissance des promotions et autres offres commerciales sur les produits et services proposées par Naftal, d'émettre un avis sur la qualité de service et d e signaler un dysfonctionnement (mise en danger/réclamation) D'autre part, l'application permet à Naftal d'envoyer des notifications (informations importantes, préventions routières, nouveautés..) et de mesurer la satisfaction de ses clients via des statistiques, d'améliorer leur connaissance sur les produits et services commercialisés par l'entreprise et de lancer des compagnes de communication et de marketing.

L'application sera gratuite, disponible en langues arabe et française et téléchargeable sur le store de Google Play, selon le communiqué. Son lancement coïncide avec la célébration du double anniversaire de la création de Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, ajoute la même source.