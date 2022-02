La prise d'antidépresseurs ou d'opiacés double le risque de chute et de fracture de la hanche chez les seniors, selon une étude australienne.

"Les antidépresseurs(plus précisément les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), les opiacéspour traiter la douleur et les benzodiazépines utilisés pour traiter l'anxiété augmentent tous le risque de fracture de la hanche chez les seniors" affirme le Pr Libby Roughead de l'Université de South Australia dans une nouvelle étude. Les effets secondaires de ces médicaments incluent la somnolence, les vertiges et la vision floue, des facteurs qui augmentent le risque de chute et de fracture, ont indiqué les chercheurs.

"L'association sur une même prescription de médicaments contre la dépression et contre l'anxiété augmente encore ce risque, jusqu'à 5 fois" insiste le Pr Roughead. "Nous suggérons aux médecins d'essayer d'arrêter la prescription d'un médicament à la fois, en le réduisant lentement au fil des semaines ou des mois", ajoute le professeur. "Le risque de chute peut également être réduit en utilisant d'autres thérapies telles que l'ergothérapie et la podologie".