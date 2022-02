La visite officielle qu'effectue le président de la République, Abdelmadjid Tebboune mardi à l'Etat du Koweït constitue une opportunité pour raffermir davantage les relations historiques solides et consolider la coopération bilatérale.

La visite tend à "consolider les relations bilatérales et à renforcer les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères", a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Les relations entre les deux pays ont connu depuis début 2020 une transformation qualitative à travers l'échange de messages entre les dirigeants des deux pays et l'organisation de plusieurs visites au niveau des ministres.

Le Président Tebboune avait envoyé, le 31 janvier écoulé, un message à Son Altesse,Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, l'émir de l'Etat du Koweït, que lui avait remis le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, lors de sa visite à l'Etat du Koweït.

"La convergence des vues" des deux pays autour de plusieurs questions et crises qui secouent la région arabe et le monde, a été saluée, ce qui dénote la profondeur des relations liant les deux pays qui sont animés d'une réelle volonté politique pour la réalisation de la stabilité dans la région.

Le Président Tebb une avait reçu, fin septembre passé, un message écrit de l'émir de l'Etat du Koweït, que lui avait remis le ministre koweitien des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, lors de sa visite en Algérie.

"Il a été convenu, lors de cette rencontre, de la relance des commissions mixtes, dans de nombreux domaines, tout en mettant l'accent sur les solides relations historiques entre les deux peuples frères, compte tenu de la convergence des vues entre les dirigeants des deux pays, pour faire face aux défis régionaux et internationaux" et traiter les questions d'intérêt commun.

Lors de cette visite, les ministres des Affaires étrangères des deux pays avaient affirmé que l'Algérie et le Koweït partageaient les mêmes positions autour des principales questions internationales et régionales d'intérêt commun", notamment leur lien avec le monde arabe et l'action commune en vue d'assurer les conditions de réussite du prochain sommet arabe prévu en Algérie et consolider la coopération arabe-afrique.

A l'issue de la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères, le ministre koweitien des Affaires étrangères avait déclaré que son pays "sera le premier pays à participer au sommet arabe d'Alger et le dernier à le quitter".

Renforcement des relations bilatérales dans divers domaines

Outre leur coopération bilatérale dans les domaines politique et diplomatique, l'Algérie et le Koweït s'emploient à renforcer la coopération dans les domaines, économique, énergétique, commercial, touristique, culturel et social.

Il a été convenu, fin septembre dernier à Alger, d'activer la commission mixte présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et de mettre en place une feuille de route pour établir un véritable partenariat stratégique et prometteur dans le domaine économique notamment les investissements communs et l'échange économique et commercial.

A ce propos, les voies et moyens de créer un conseil d'hommes d'affaires algéro-koweitien ont été examinés récemment, ainsi que l'organisation de la visite des opérateurs koweitiens en Algérie au cours du premier semestre de l'année en cours.

Dans le domaine commercial, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait passé en revue avec l'ambassadeur koweitien les voies et moyens de renforcer et de développer les relations commerciales et leurs perspectives par l'organisation de rencontres avec les opérateurs économiques des deux pays et de foires au Koweït et en Algérie.

Les deux parties ont également évoqué la possibilité pour l'Algérie de bénéficier de l'expérience koweïtienne dans les grandes surfaces commerciales et les moyens d’augmenter les exportations algériennes de divers produits alimentaires et agricoles demandés sur les marchés koweïtiens.

Dans le domaine énergétique, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab avait passé en revue avec l'ambassadeur koweitien les relations de coopération bilatérale, les opportunités d'investissement et l'échange des expériences entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures et l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui offre plusieurs avantages aux investisseurs.

Concernant le secteur du tourisme, il a été convenu de l'impératif d'activer et de relancer l'accord de coopération touristique conclu, à travers un programme d'action visant à promouvoir les relations de coopération et de partenariat dans les domaines du Tourisme, de l'artisanat et du Travail familial.

L'Algérie et le Koweït sont liés par plusieurs accords dans divers domaines tels que la convention de coopération culturel et artistique et le mémorandum d'entente pour la coopération dans les domaines de l'environnement, l'information, la communication, la jeunesse et le sport.

Les investisseurs koweitiens marquent une présence en Algérie dans le domaine des services aussi bien financiers que bancaires.

Implantée en 2004 en Algérie, la banque AGB compte parmi les investissements koweitiens privés en Algérie et finance plusieurs projets et entreprises à travers ses 61 agences réparties sur les différentes wilayas du pays.