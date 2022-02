Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi à Doha (Qatar), le chef du Gouvernement d'Unité nationale de Libye, M. Abdelhamid Dbeibah.

La rencontre s'est déroulée en marge de la participation du Président Tebboune et du chef du Gouvernement libyen au 6e sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF) qui se tient mardi à Doha.

A l'issue de cette rencontre, M. Dbeibah a indiqué dans une déclaration à la presse que la rencontre avait été marquée par «un accueil cordial et fraternel», affirmant que l'Algérie était «le pays voisin et l'appui sur lequel compte le peuple libyen pour garantir la stabilité de son pays et son soutien au développement et à l'essor».

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et l'ambassadeur de l'Algérie au Qatar, Mustapha Boutoura, ont pris part à cette rencontre.