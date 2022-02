Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi s'est entretenu, mardi à Doha, capitale du Qatar, avec le ministre qatari des Municipalités, Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie sur les voies de renforcement de la coopération bilatérale.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en marge de la visite d'Etat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'Etat du Qatar à l'invitation de son Emir Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, les deux ministres ont évoqué les moyens et voies de renforcement de la coopération entre les deux pays dans le secteur du bâtiment et de l'urbanisme.

A cette occasion, M. Belaribi a évoqué "la possibilité de tirer profit de l'expérience qatarie en matière de réalisation de nouvelles villes modernes et la planification urbaine, d'autant plus que l'Algérie s'apprête à changer la façade d'Alger et à réaliser d'autres projets urbains à l'instar de la nouvelle ville de Boughezoul".