Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, a annoncé, lundi à Tamanrasset, l’adoption prochaine d’un modèle-type de cahier des charges pour la réalisation des routes.

«Un modèle-type de cahier des charges sera adopté pour la réalisation des routes, en vue d’atteindre la qualité requise et d’assurer l’exploitation durable des voies carrossables, dans les normes techniques en la matière», a affirmé M. Nasri, qui est accompagné dans cette visite de travail du ministre des Ressources en Eau et de la Sécurité Hydrique, Karim Hasni.

M. Nasri a signalé aussi qu’un suivi rigoureux et un contrôle effectif seront d’usage pour s’assurer de la réception de projets de route conformes aux normes internationales.

Il a mis l’accent, à ce titre, sur la nécessaire implication des entreprises de réalisation, notamment les micro-entreprises, pour leur donner l’opportunité de développer leurs capacités dans la participation aux différents projets publics susceptibles de générer des emplois.

La wilaya de Tamanrasset devra connaitre une «avancée» dans tous les secteurs, avec l’exploitation du réseau ro utier en cours de réalisation, a assuré le ministre des Travaux publics, avant d’insister sur l’entretien périodique des routes pour assurer leur durabilité.

M. Nasri a appelé, par la même occasion, les entreprises de réalisation à accélérer le rythme de réalisation des projets lancés, en veillant aux normes de qualité dans les travaux.

Il a souligné, en outre, la «grande» importance de la RN-1, au regard de sa dimension politique, vers la profondeur africaine, susceptible de concrétiser les efforts de communication entre les pays du continent.

Le ministre des travaux publics a lancé, auparavant, le chantier du projet de renforcement en béton-bitume de la seconde tranche de 17 km du tronçon reliant sur 50 km la RN-1 et la localité de Tifrit-Est, avant de mettre en exploitation la première tranche (25 km) de ce projet.

La délégation ministérielle a également pris connaissance de la situation de la RN-55 reliant sur 96 km In-M’guel et Idelès, précisément au niveau de la localité de Hirafouk, où un exposé a été présenté sur l’état de cet axe routier qui devra bénéficier d’une opération de réhabilitation d’un tronçon dégradé de 25 km. De son côté, le ministre des Ressources en Eau et de la Sécurité Hydrique, Karim Hasni, a mis en avant, pour juguler le problème de perturbation en alimentation e n eau potable dans les localités d’Hirafouk et Idelès, la nécessité d’élaborer une étude technique approfondie.

Celle-ci concernera l’approvisionnement, à partir du raccordement au mégaprojet de transfert de l’eau d’In-Salah vers Tamanrasset, des populations des deux localités en eau potable pour mettre un terme à problème de la rareté de l’eau.

L’occasion de cette visite de travail a été mise à profit, par ailleurs, pour remettre trois camions citernes pour l’approvisionnement des populations en eau potable, à être renforcées par l’acquisition, comme mesure urgente, de deux autres camions du type, en attendant le raccordement des deux localités au mégaprojet de transfert de l’eau. La délégation ministérielle a également procédé à la mise en exploitation du projet de modernisation d’une tranche de 26 km de la RN-1.