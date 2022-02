Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé, lundi depuis Bordj Bou Arreridj, que les mosquées et les écoles coraniques contribuaient à «la préservation de l'identité nationale».

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection à cette wilaya, le ministre a fait savoir que les édifices religieux, bâtis grâce aux dons des bienfaiteurs, s'inscrivaient dans l'optique du «développement de la société», rappelant que ces établissements qui «servaient de base pour les moudjahidine, s'emploient aujourd'hui à la sensibilisation, à l'orientation et à la fortification de l'identité nationale».

Le ministre a procédé, lors de sa visite, à l'inauguration de plusieurs structures relevant du secteur, notamment une zaouia et une école coranique dans la commune de El Hamadia, une mosquée et une école coranique à Hasnaoua et un complexe religieux au chef-lieu de wilaya.

M. Belmahdi s'est rendu dans une école coranique modèle au chef-lieu de wilaya avant de se réunir au terme de la visite, au siège de la wilaya, avec des Chouyoukh et Imams de la région.