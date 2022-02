Le Secrétaire général (SG), chargé de fonctions du DG de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Nasreddine Messaoudi a mis en avant mardi l'importance de promouvoir la céréaliculture dans le Sud pour hisser la production nationale et réduire les importations qui pèsent sur le Trésor de l'Etat.

Lors d'une réunion organisée par la Commission de l'Agriculture, la Pêche et l'Environnement à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Messaoudi s'est exprimé sur l'importance de promouvoir la céréaliculture dans le Sud, particulièrement la filière du blé, afin de consolider l'autosuffisance et la sécurité alimentaire à la lumière des perturbations des cours que connait ce produit sur les marchés internationaux et la consommation élevée du blé par des pays qui en étaient autrefois les exportateurs, pour ne citer que la Chine et l'Inde.

La céréaliculture dans le Sud n'étant pas un phénomène nouveau, en ce sens que la moyenne de production avait atteint 1,4 millions de quintaux durant les 4 dernières années, il faudra hisser ce niveau de production en attirant les investisseurs vers ces régions.

Pour ce faire, les banques devront apporter leur contribution en finançant les exploitations agricoles qui requièrent le forage des puits, des semailles et des engrais, mais également des moyens de transports modernes pour pouvoir approvisionner les régions mitoyennes et le nord du pays, a-t-il expliqué. Et de rappeler que l'Office avait amendé son organigramme en créant une direction de l'agriculture saharienne, censée accompagner les agriculteurs, attirer les investisseurs et les tenir au courant des expériences réussies.

De surcroît, l'OAIC est en contact avec plusieurs investisseurs auxquels il explique les compétences requises pour éviter de s'aventurer dans de mauvaises expériences, et en leur citant les expériences réussies à Adrar et à El-Menea par exemple, où la qualité du sol est bonne et les eaux souterraines sont abondantes.

M. Messaoudi a, par ailleurs, souligné que l'OAIC, qui approvisionne près de 600 minoteries à travers le territoire national, veille à l'approvisionnement du marché, à la faveur de son système d'informations de pointe qui permet un suivi minutieux au quotidien grâce aux informations exactes recueillies.

"Ce contrôle de l'information favorise une vision prospective qui permet de parer toute rupture ou perturbation dans la distribution", a-t-il soutenu.

L'office "dispose d'un important réseau de stockage à l'échelle nationale, mais il y a des lacunes et des disfonctionnements au niveau de la collecte, qui nécessite de grandes installations car l'opération implique un grand nombre d'agriculteurs", a-t-il expliqué.

Le responsable a affirmé que l'office "compte réguler l'activité des opérateurs dans ce secteur pour aller vers un marché organisé où la facturation et la déclaration des récoltes sont de mise".

Concernant les subventions, il a fait savoir que l'Etat consacrait des fonds importants aux subventions sur les céréales, à travers le financement direct des agriculteurs ou par le biais des coopératives auprès desquelles ils peuvent se procurer des semences et des engrais à des prix subventionnés.

Ils peuvent aussi bénéficier d'aides sous forme de machines agricoles nécessaires aux opérations de récolte et de moisson-battage.

Il a également salué la décision du président de la République relative aux nouveaux prix d'achat des céréales auprès des agriculteurs (blé dur, blé tendre, orge et avoine) qui tiennent compte des cours appliqués sur les marchés internationaux, ce qui permet aux agriculteurs de couvrir leurs coûts de production et de réaliser une marge bénéficiaire, a-t-il dit.