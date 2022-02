Le Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Cuba a été installé mardi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), un groupe qui se veut "un nouvel acquis" qui vient s'ajouter aux relations bilatérales privilégiées unissant les deux pays.

La cérémonie d'installation qui a été présidée par le vice-président de l'APN, Moundir Bouden, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, en compagnie du vice-ministre cubain de la Santé, Louiz Fernando Navarro Martinez, en sus du président du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Cuba, Fétas Ben Lakhal et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

S'exprimant à cette occasion, M. Bouden a affirmé que "les relations historiques unissant l'Algérie et le Cuba, et dont les deux pays célèbrent le 60e anniversaire, reposent sur la coopération, la solidarité et la lutte commune en faveur des causes justes, chose dont nous sommes fiers et que nous œuvrons à concrétiser", a-t-il dit, ajoutant que la célébration de l'anniversaire des relations diplomatiques "prouve la dimension humai ne et la coopération bilatérale fructueuse".

Il a en outre estimé que l'installation de ce groupe parlementaire "est un acquis qui vient s'ajouter aux relations bilatérales privilégiées que nous voulons hisser au niveau d'excellence, tout en préservant les acquis déjà obtenus", notant que "c'est une occasion pour entamer une nouvelle ère de la coopération et du débat parlementaire, avec le soutien de tous les députés et sous la supervision du président de l'APN, Brahim Boughali".

De son côté, l'ambassadeur cubain a souligné que "les relations historiques unissant les deux pays datent d'avant l'indépendance, et que ce groupe jouera un rôle efficace dans la concertation, l'échange d'expériences et la poursuite de soutien aux causes justes des peuples et à leur droit à la libération, à leur tête les deux questions palestinienne et sahraouie".

A cet égard, il a souligné que "le groupe d'amitié au niveau du parlement algérien travaillera avec son homologue au niveau du parlement cubain pour le renforcement de la coopération et les échanges dans tous les domaines, dont les domaines parlementaire et économique", et d'ajouter dans ce contexte : "Nous avons un grand travail dans les prochains mois afin que le travail commun soit étroit et reflète les relations solides entre les deux pays et les deux peuples".

Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a affirmé "la disponibilité du ministère à aider le Groupe d'amitié et à contribuer à toutes ses activités", saluant "les relations historiques qui unissent les deux pays et les positions identiques à l'égard de nombreuses questions et causes internationales".

Au cours de la même cérémonie, le président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Cuba a affirmé que "la solidité des relations entre les deux pays est le fruit d'un combat historique commun, et c'est le prolongement du processus de coopération entamé il y a plus d'un demi-siècle", s'engageant à "consentir tous les efforts pour approfondir le dialogue et la concertation entre les deux organes parlementaires pour renforcer les positions des deux pays à tous les niveaux, et donner aux relations bilatérales de nouvelles dimensions afin de réaliser le développement et la prospérité".