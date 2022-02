Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, s'est entretenu mardi, en visioconférence, avec son homologue, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, Li Zhanshu, a indiqué un communiqué de l'APN.

Lors de ces entretiens, M. Boughali a mis en avant l'attachement de l'Algérie à "poursuivre sa coopération stratégique avec la Chine", a précisé la même source, ajoutant que l'installation, ce jour, d'un groupe parlementaire d'amitié se voulait "le coup d'envoi vers un nouveau modèle de coopération parlementaire fructueuse".

Le président de l'APN a affirmé que l'Algérie, "attachée à sa position quant à l'unité de la Chine, poursuit sa démarche pour réaliser un développement global et durable sous la direction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune", relevant que l'APN "procédera à la révision d'un nombre de lois économiques, en tête desquelles la loi sur l'investissement, pour la rendre plus incitative et attractive des capitaux".

De son côté, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale chinois a affirmé que M .Boughali est "le premier président de parlement avec lequel il s'est entretenu depuis le début de cette année", exprimant sa "satisfaction des relations historiques et profondes qui unissent les deux pays".

La coopération bilatérale a réalisé "des résultats positifs palpables", a ajouté le responsable chinois, qui a passé en revue dans ce contexte "le grand nombre de projets importants réalisés dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique global signé entre les deux pays".

Le président de l'APN et son homologue chinois ont rappelé l'engagement des deux pays "à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays". A cet égard, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale chinois a remercié l'Algérie pour son soutien dans plusieurs question internationales.

Il a également salué le rôle central de l'Algérie dans la résolution des crises en Libye et au Mali, ainsi que son rôle "dans la lutte contre le terrorisme".

Les présidents des deux instances législatives ont exprimé leur "profond souhait à réaliser davantage de succès, notamment après l'adhésion de l'Algérie à l'initiative +La Ceinture et la route+, affirmant l'aspiration des deux pays à poursuivre leur coopération dans le domaine de la santé pour éliminer la pandémie de Coronavirus, ainsi que leur c oopération dans les domaines du tourisme et de l'enseignement supérieur", ajoute la même source.

A l'issue des entretiens, M. Zhanshu a invité le président de l'APN à se rendre en République populaire de Chine.