La prévention et le dépistage précoce sont au cœur de la stratégie de lutte contre le cancer, ont souligné, mardi à Ghardaia, les participants à une journée d’étude sur la prise en charge consensuelle des patients atteints de cancer.

Le cancer peut être réduit dans le pays, en évitant les facteurs de risque et en adoptant la stratégie favorisant la sensibilisation de la population sur le dépistage, ont-ils soutenu.

Selon le Pr. Kamel Bouzid, chef de service d’oncologie médicale au Centre Pierre et Marie Curie (CMPC) de l’Hôpital Mustapha Pacha (Alger), le cancer des poumons prend de l’ampleur dans le pays, et l’arme la plus efficace de lutte contre ce type de cancer reste la prévention, en éliminant les facteurs de risque, particulièrement le tabac et la mauvaise hygiène de vie, ainsi que les sources de pollution de l’environnement, tout en pratiquant une activité sportive.

Le contrôle régulier et le dépistage précoce s'avèrent ainsi indispensables afin de faciliter le diagnostic avant que le mal ne soit à un stade avancé, ce qui permet un traitement plus léger et plus efficace, a-t-il indiqué.

Selon les participants à cette journée d’étude, l’incidence du cancer en Algérie est de 50.000 nouveaux cas enregistrés annuellement et ce chiffre peut évoluer dans le futur.

L’accent a été aussi mis sur la mise en place d’un plan national de lutte contre le cancer, avec des actes stratégiques, à savoir la prévention et le dépistage, la multiplication des centres de prise en charge, la chimiothérapie, l’amélioration du parcours du malade avec la mobilisation de tous les professionnels de la santé, en vue de réduire sensiblement les cas de cancer et permettre une meilleure prise en charge de la pathologie.

Les cancers du sein chez les femmes et les cancers du côlon, des poumons et de la prostate chez l’homme, constituent un véritable problème de santé publique dans le pays, ont fait observer les participants.

Organisé par la Société algérienne de psycho-oncologie (SAPO), en collaboration avec l’association ‘’El-Amel’’ du CPMC, cette journée de formation constitue une occasion pour les praticiens, le personnel paramédical et les psychologues formés en psycho-oncologie des différentes localités de la wilaya de Ghardaia ainsi que des wilayas limitrophes de s'informer des récentes évolutions et avancées réalisées au niveau national et international en matière de diagnostic et de traitement des maladies cancéreuses ainsi que des méthodes de prise en charge.

Les médecins spécialistes participants à cette rencontre ont mis à profit cette rencontre, organisée dans le cadre de la formation continue et à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, pour effectuer, durant quatre jours, des dépistages et consultations spécialisées sur des patients souffrant du cancer.

Cette journée constitue une occasion de sensibiliser aussi le grand public sur l’importance des dépistages et diagnostics précoces du cancer, sachant que le diagnostic tardif multiplie les conséquences graves sur la santé.