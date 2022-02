L'Agence nationale de l'emploi (ANEM) tient à informer les demandeurs d'emploi souhaitant bénéficier de l'allocation chômage que la première étape de l'opération passait à travers l'inscription auprès des services de l'ANEM, appelant tous les demandeurs d'emploi non encore inscrits à s'inscrire à distance via son site électronique.

«L'ANEM tient à informer l'ensemble des jeunes demandeurs d'emploi souhaitant bénéficier de l'allocation chômage que la première étape de l'opération passe à travers l'inscription auprès des services de l'ANEM, appelant tous les demandeurs d'emploi non inscrits auprès de ses services à s'inscrire à distance via le site électronique de l'Agence (www.anem.dz) ou le lien (www.wassitonline.anem.dz)», a précisé un communiqué de l'Agence.

L'Agence tient également à porter à la connaissance des demandeurs d'emploi inscrits auprès de ses services que l'octroi de l'allocation chômage s'opère exclusivement via la plateforme numérique «www.minha.anem.dz» qui permet également aux demandeurs d'emploi d'inscrire leurs informations personnelles et de s'assu rer s'ils remplissaient les conditions d'accès à cette allocation avant de prendre un rendez-vous d'entretien avec les conseillers à l'emploi relevant des annexes locales de l'ANEM et de se rapprocher des agences munis d'un reçu du rendez-vous d'entretien et un acte d'engagement pour s'assurer de la véracité des informations fournies».

Enfin, l'ANEM a appelé à l'impératif de respecter les rendez-vous d'entretien programmés antérieurement avant de se rapprocher de l'annexe locale de l'agence», ajoutant que «la mise à jour de l'inscription auprès de ses services est effectuée de manière automatique». Pour plus d'informations et dans le cadre de son souci de prendre en charge les demandeurs d'emploi et offrir des services de qualité, l'agence met à la disposition des demandeurs d'emploi le numéro vert gratuit 3005. Intervenant sur les ondes de la chaîne 1 de la radio nationale, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa a affirmé que l'allocation chômage sera versée, au niveau des bureaux de poste, le 28 de chaque mois à compter de mars prochain», assurant que ce présalaire «sera maintenu jusqu'à l'obtention par le bénéficiaire d'un poste d'emploi».

Les inscriptions des primo-demandeurs d'emploi en vue de bénéficier de l'allocation chômage sont effectuées sur le site électronique de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), a expliqué le ministre.