Il a été procédé mardi à Alger à l'installation de la commission interministérielle de suivi de l'Indice mondial de l'innovation, qui évalue et classe les économies des pays en fonction de leurs capacités et performances dans le domaine de l'innovation.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'installation, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a précisé que cette commission, dont la composition a été renouvelée et élargie à tous les secteurs concernés, s'emploiera à "améliorer le classement de l'Algérie selon cet indice en vue d'assurer une structuration efficace de l'écosystème de l'innovation". M. Zeghdar a, à cet égard, appelé à la conjugaison des efforts consentis dans ce domaine "afin que le positionnement de l'Algérie selon l'Indice mondial de l'innovation reflète réellement les politiques sectorielles mises en place par l'Etat et les moyens mobilisés pour créer un écosystème national propice à l'innovation". Pour ce faire, il importe de revoir les approches utilisées et d'en adopter une qui soit commune aux secteurs concern és, suivant la méthodologie sur laquelle repose cet indice, a souligné le ministre. Et d'expliquer que cette démarche s'inscrivait dans le cadre de l'effort visant la mise en commun des efforts en faveur du développement économique et de la promotion de l'image de l'Algérie à l'échelle internationale en tant que destination privilégiée pour les investissements. L'Indice mondial de l'innovation est publié conjointement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Université américaine Cornell et l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD). Il établit un classement des résultats de l'innovation dans de nombreux pays et économies, en se basant sur plus de 80 indicateurs répartis sur sept axes principaux relatifs aux institutions, aux infrastructures, au capital humain dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, au développement des affaires, à l'évolution des marchés, à la production de connaissances, et à la technologie et la créativité.