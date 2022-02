Le 6e sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui se tiendra, mardi à Doha (Qatar), constitue une opportunité pour élaborer une vision commune des pays membres et garantir des approvisionnements sûrs et durables en gaz naturel, selon l'expert en énergie, Mahmah Bouziane. Dans une déclaration à l'APS, M. Bouziane a indiqué que le sommet devra parvenir à une vision commune des pays membres et examiner l'avenir du gaz naturel et son rôle principal dans la réalisation du développement durable, relevant l'approbation par la Commission européenne de l'introduction du gaz naturel dans "le label vert" pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et 2050.

Il a rappelé le rôle de cette organisation au niveau du marché mondial où elle domine 70 % des réserves prouvées en gaz naturel, 52 % des gazoducs, 51 % des exportations en gaz naturel liquéfié dans le monde et 40 % de l'ensemble de la production mondiale en gaz naturel commercialisé. Affirmant que ce sommet se veut une opportunité pour établir la coordination entre les poli tiques gazières et renforcer la coopération dans la recherche, l'exploration et la prospection, l'expert a indiqué que le GECF s'appuie sur une notion fondamentale consistant en le soutien "des droits souverains" sur les ressources du gaz naturel des pays membres du Forum et la coordination pour renforcer leurs capacités dans la planification et la gestion de leurs ressources en gaz naturel au profit de leurs peuples de façon autonome dans le cadre des objectifs du développement durable, efficace et écologique. Le Forum sera une occasion pour échanger les expertises, les avis, les analyses, les informations et la coordination dans plusieurs thématiques liées au marché du gaz et aux tendances mondiales dans la prospection et la production du gaz dans le monde, ainsi que l'équilibre entre l'offre et la demande sur le gaz et les perspectives futures, a-t-il dit. L'expert a estimé que ce sommet "constitue une opportunité pour mettre le forum à l'abri des tiraillements politiques prévalant sur la scène internationale". Il a également mis en avant le rôle de l'Algérie dans ce forum, en sa qualité de pays fondateur qui assure actuellement la présidence de son secrétariat général, en sus d'abriter l'Institut de recherches du gaz (GRI), rappelant que l'Algérie abritera le 7e sommet du GECF en 2023. L'Algérie occupe la quatrième place dans la liste des grands producteurs de gaz naturel parmi les membres du forum avec 130 milliards m3, immédiatement après le Qatar avec 205,7 milliards m3. L'expert estime, en outre, que la participation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une délégation de haut niveau, au 6e sommet du GECF revêt "une importance particulière", vu la tenue du sommet en présentiel après son report l'année dernière, en raison des retombées de la pandémie (Covid-19). Le sommet se tient dans une conjoncture marquée par plusieurs défis et enjeux, liés à l'impact de la crise sanitaire sur le marché énergétique mondial et la sécurité énergétique, d'où l'importance de "trouver des mécanismes à même de garantir la sécurité et la pérennité des approvisionnements énergétiques", a-t-il soutenu, préconisant de préparer une nouvelle vision globale d'une action participative et complémentaire entre producteurs et consommateurs pour renforcer la sécurité énergétique, notamment en temps de crises". Parmi les autres défis cités par l'expert, la transition du marché énergétique de gaz naturel de la phase de disponibilité des approvisionnements enregistrée en 2020 à l'état de "panique" résultant d'un manque d'approvisionnement dû à un épuisement record des stocks, induit par la crise ukrainienne.