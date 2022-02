Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé mardi depuis Doha à mobiliser davantage d'acteurs à travers l'adhésion de nouveaux producteurs de gaz au Forum des pays exportateurs du gaz (GECF) en vue de relever les défis énergétiques actuels et futurs. Dans une allocution prononcée lors de l'ouverture des travaux du 6eme sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du GECF, le président Tebboune a estimé que le GECF «est aujourd'hui une organisation gouvernementale internationale reconnue, capable d'attirer l'attention sur de nombreuses questions prioritaires».

En tête de ces priorités, le Président a évoqué la «mobilisation davantage d'acteurs convaincus de l'importance du gaz naturel pour relever les défis actuels et futurs par l'adhésion de nouveaux Etats exportateurs et producteurs de gaz naturel, renforcer leur rôle et préserver leurs intérêts à travers le dialogue avec les Etats consommateurs qui exploitent le gaz comme moteur essentiel pour développer leurs économies». Le Président Tebboune a appelé à «trouver ensemble les meilleurs moyens d'assurer au gaz naturel une place dans les systèmes énergétiques et de promouvoir sa valeur sur les marchés internationaux».