Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé, mardi à Doha, à tirer profit de l'expérience de l'Institut de recherches du gaz (GRI) pour développer cette énergie et trouver des «solutions technologiques en vue d'en améliorer la qualité. Dans son discours lors des travaux du 6e sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF), M. Tebboune a affirmé que «le gaz naturel est l'énergie du présent et du futur, car il s'agit d'une énergie propre, flexible et accessible voire la meilleure en matière de protection de l'environnement, aux côtés des énergies renouvelables.

«Le gaz naturel, a ajouté le président de la République, occupe une place «privilégiée» dans les relations économiques internationales, de par «les réserves importantes de gaz naturel que recèlent nos pays, couvrant une part importante de la production de gaz et des échanges gaziers, mais, a-t-il dit, cette énergie n'est pas renouvelable et son développement exige des investissements colossaux».

Le Président Tebboune a souligné l'impératif de «trouver des solutions te chnologiques efficaces pour améliorer la qualité du gaz naturel en tant qu'énergie propre, en vue de garantir sa disponibilité et sa compétitivité dans les systèmes énergétiques, ajoutant à ce propos que «le Forum peut profiter de l'expérience du GRI d'Alger pour relever le défi».