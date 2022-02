Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, mardi à Doha (Qatar), une allocution devant les participants aux travaux du 6eme sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF). En voici la traduction APS:

"Votre Altesse, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar Altesses, Excellences, M. le secrétaire général (SG) du GECF Mesdames, Messieurs,

Je tiens, avant tout, à adresser à son Altesse, l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani et au Peuple qatari frère mes salutations fraternelles et mes vifs remerciements pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne depuis mon arrivée dans ce bon pays. Nous sommes réunis aujourd'hui à Doha, 10 ans après notre premier sommet, au moment où notre Forum a atteint un niveau remarquable de maturité et de crédibilité 20 ans seulement après sa création. L'Algérie, en sa qualité de membre fondateur, n'a eu de cesse de souligner l'importance du gaz dans le développement durable, à travers notamment la première déclaration de Doha en 2011. Ce rôle positif du gaz na turel s'est confirmé durant la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19. Ce sommet se tient, ainsi, dans une conjoncture mondiale marquée par de nombreux défis dont l'accès à la santé, à l'énergie et au développement durable, autant de défis face auxquels notre organisation aura un rôle important à jouer.

Altesses, Excellences,

Notre capacité en tant que communauté internationale, producteurs, consommateurs et organisations, à relever ces défis ensemble dépend des options qui seront prises aujourd'hui. Le Forum des pays exportateurs de gaz est aujourd'hui une organisation gouvernementale internationale reconnue, capable d'attirer l'attention sur de nombreuses questions prioritaires: En premier lieu: mobiliser davantage d'acteurs convaincus de l'importance du gaz naturel pour relever les défis actuels et futurs par l'adhésion de nouveaux Etats exportateurs et producteurs de gaz naturel, renforcer leur rôle et préserver leurs intérêts à travers le dialogue avec les Etats consommateurs qui exploitent le gaz comme moteur essentiel pour développer leurs économies. En deuxième lieu: trouver ensemble les meilleurs moyens d'assurer au gaz naturel une place dans les systèmes énergétiques et de promouvoir sa valeur sur les marchés internationaux.

Le gaz naturel est, d'une part, l'énergie du présent et du futur, car il s'agit d'une énergie propre, flexible et accessible voire la meilleure en matière de protection de l'environnement, aux côtés des énergies renouvelables. D'autre part, le gaz naturel occupe une place privilégiée dans les relations économiques internationales, de par les réserves importantes de gaz naturel que recèlent nos pays, couvrant une part importante de la production de gaz et des échanges gaziers, mais cette énergie n'est pas renouvelable et son développement exige des investissements colossaux. En troisième lieu: Il est impératif de trouver des solutions technologiques efficaces pour améliorer la qualité du gaz naturel en tant qu'énergie propre, afin d'assurer sa disponibilité et sa compétitivité dans les systèmes énergétiques, et partant, le Forum peut profiter de l'expérience de l'Institut de recherches du gaz (GRI) d'Alger pour relever le défi.

Altesses, Excellences,

L'Algérie est pionnière dans le développement et la valorisation du gaz naturel. La création de la première unité de liquéfaction et station d'exportation de gaz liquéfié dans le monde et la livraison de la première cargaison commerciale de gaz naturel liquéfié sont autant de haltes qui attestent que l'Algérie était, depuis, à la tête du progrès réalisé dans cet te industrie.

L'Algérie est reconnue pour être un distributeur et un fournisseur fiable de gaz naturel depuis plus d'un demi siècle et compte le rester. Elle est aujourd'hui sur le point d'atteindre 100 % de taux de raccordement des foyers à l'électricité et a dépassé 65 % de taux de raccordement des foyers algériens au gaz naturel, même dans les plus hauts sommets des montagnes. Notre ambition est de poursuivre le développement de nos ressources importantes de gaz naturel aux mieux des intérêts de notre peuple, de la meilleure manière qui soit dans le cadre de la coopération et du partenariat, en veillant à préserver l'environnement.

Altesses, Excellences,

L'Algérie considère que le Forum, dans le paysage énergétique actuel, est en mesure d'accomplir un rôle plus efficace dans la promotion des usages du gaz naturel et l'instauration d'un dialogue constructif et fructueux entre les différents acteurs dans le marché gazier.

L'Algérie, tout en soutenant le dialogue et l'échange, affirme son engagement à renforcer nos intérêts communs et appelle notre Forum à devenir un acteur plus présent et plus dynamique dans toutes les questions ayant trait au gaz naturel, notamment en matière de promotion de la coopération entre les pays membres dans ce domaine.

Enfin, je souhaite et serai heureux de vous accueillir en Algérie à l'occasion de la tenue du prochain sommet. Je tiens à remercier, encore, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani pour l'accueil chaleureux et la bonne organisation. Je souhaite pleine réussite pour notre 6e sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF). Je vous remercie pour votre attention.