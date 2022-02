La réalisation du projet de centre anti cancer, localisé à Ouzera, à l’est de Médéa, sera lancée après la finalisation des procédures administratives, a-t-on appris, mardi, auprès du directeur local de la santé.

Inscrit en 2016, le projet a été gelé durant une année avant d’être relancé, au même titre que le complexe mère et enfant prévu au centre-ville de Médéa, a indiqué le DSP, Mohalmde Cheggouri.

Il a précisé que des modifications ont été apportées au projet initial, avec la programmation de structures sanitaires annexes qui vont former un pôle médical intégrant plusieurs disciplines. Une subvention financière «conséquente» de l'ordre de cinq milliards de dinars a été débloquée pour la réalisation de ce pôle médical comprenant, en sus d’un centre anti cancer, un service spécialisé en cardiologie, un service d’ophtalmologie et, un troisième, pour les urgences médicales et chirurgicales, a-t-il ajouté. Selon le DSP, l’entreprise en charge de la réalisation de ce projet a été installée, lundi, et les premiers travaux devraient être lancés, d’ici quelques jours.

Il a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le «bon démarrage» de ce projet, tant attendu par la population.